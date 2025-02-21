CHP Genel Başkanı Özgür Özeli Şaibe ile gelen koltuk mahkeme ile gidecek korkusu sardı. Özel önce Kemal Kılıçdaroğluna çukur benzetmesi yaptı ardından da kurultayın iptali için dava açan Lütfü Savaşı kirli oyunun piyonu diye tanımladı. Ancak aynı Özel bugün piyon dediği Lütfü Savaşı Kırsaldan acayip oy alıyor. Alternatifsiz sözleriyle allayıp pullayıp aday yapmıştı. Ortaya çıkan riyakar tablo CHP seçmeni tarafından tepkiyle karşılandı. Özgür Özele Lütfü Savaş madem piyondu neden aday gösterdin? sorusu yöneltildi.