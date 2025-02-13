CHPde şaibeli kurultay süreci gündemdeki yerini korurken bir bomba iddia daha ortaya atıldı. Kurultay sürecinin en başından en sonuna kadar içerisinde olan ve sonrasında şaibeyi her mecrada anlatan CHPli Tolgahan Erdoğan Takvim.com.trye özel açıklamalarda bulundu. Erdoğan, kurultay sürecinde dağıtılan paraların yerini yerel seçimlerde belediye başkan adayı olmak isteyenlerden alınan paralarla doldurulduğunu iddia etti. Öte yandan söz konusu olaylarda bazı gazetecilerin de parmağının olduğunu söyleyen Erdoğan, CHP yandaşı İsmail Saymaz ve Şaban Sevinçe mal varlıklarını açıklama çağrısında bulundu.