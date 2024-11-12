CHPdeki kurultay tartışmaları alevlenerek büyüyor. Özgür Özele Padişah değilsin, kurultay haktır diyen Oğuz Kaan Salıcıdan sonra Orhan Sarıbal topa girdi. Son grup toplantısı olaylı geçti itirafında bulunan Sarıbal, Özeli Kibirli olarak tanımlayıp kurultay istedi. Bay Kemalist vekillerin sistematik olarak el yükseltmesinin altında ise Kılıçdaroğlu - İmamoğlu pazarlığı yatıyor. Bu durumu gören CHP Genel Merkezi Kişisel ikbal için yapay gündem yaratma çabalarına prim vermeyiz. Kurultay gündemde değil bildirisiyle İmamoğlu ve Kılıçdaroğluna rest çekti.