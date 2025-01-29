CHPde Ekrem İmamoğlu adaylık için bastırırken Özgür Özel ön seçim bariyeri çekti. Daha önce penaltıyı ben attırırım diyen Özel şimdi topu parti üyelerine bıraktı. Tam da bu noktada Özgür Özel aday yoklamasına girecek mi? sorusu önem kazandı. Mansur Yavaş cephesi ise aday belirleme konusunda uzlaşıya varıldı haberlerini yalanladı. İmamoğlunun aday olarak belirlenmesi halinde, Mansur Yavaşın bağımsız ya da başka partinin adayı olma ihtimali üzerinde duruluyor. Saraçhane bloğunda da ön seçimde Mansur Yavaş önde çıkar endişesi hakim.