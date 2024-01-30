CHPde sistem kilitlendi. Parti Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki güç çekişmesiyle savrulurken aday belirleme sürecinde kan gövdeyi götürdü. Kılıçdaroğluna destek verdiğim için tasfiye ediliyoruz diyerek istifa eden Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Ekrem İmamoğlu ile yaptığı görüşmenin perde arkasını anlattı. İmamoğlunun kendisine Seninle yol yürümeyeceğiz dediğini aktaran İlgezdi, Sen mevkidaşım olan belediye başkanısın, yerini bil mesajı gönderdi. Katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan İlgezdi, İmamoğlu ve Özel arasındaki kaosa gönderme yaparak, Parti buradan mı yoksa Ankaradan mı yönetiliyor karar versinler ifadelerini kullandı.