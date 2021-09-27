CHP'de son düzlüğe Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş kaldı! Bu yarış çok can yakar / 27.09.21

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Millet İttifakı'nda Akşener'in "aday değilim" açıklaması sonrası gözler CHP'ye çevrildi. CHP'de özellikle İmamoğlu, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı yaptığı hamlelerle dikkat çekerken parti içinden İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu yarışını onaylar nitelikte bir açıklama geldi. CHP’li Gürsel Tekin, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı konusunda, “Büyük olasılıkla ismi zikredilen doğal olarak önümüzdeki süreçte öne çıkan üç isim var, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın İmamoğlu ve Sayın Yavaş” dedi.