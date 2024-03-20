CHPde 1 Nisan savaşına kılıçlar bileniyor... Seçim sonrasını iple çeken Kemal Kılıçdaroğlunun intikam odaklı hamleleri sürerken Ankara - Saraçhane hattında tele-kriz patlak verdi. Ekrem İmamoğlu görüşme talebiyle Kemal Kılıçdaroğlunu aradı. Ancak Kılıçdaroğlu, kendisini koltuktan eden İmamoğluna cevap vermeyip çağrısını yanıtsız bıraktı. Tam da bu noktada TAKVİM, bomba bir kulis bilgisine ulaştı. Kılıçdaroğlunun kendisini ziyaret eden siyasi aktörlere Ne yapıp edip Özgür Özelle Ekrem İmamoğlunu durdurmamız lazım dediği öğrenildi.