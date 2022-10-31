Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğanın dün katıldığı törenle Türkiye Cumhuriyetinin 99. yaşını kutladığı 29 Ekim 2022 tarihine yakışır bir şekilde Türkiyenin yerli ve milli otomobili Toggun ilki üretim bandından indi. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere CHP ve CHP destekçisi medyada Togg hazımsızlık yarattı. Yılmaz Özdil, hadsiz bir şekilde Başkan Erdoğanı da hedef alarak Reno var, Pejo var, bunun adı da Reco olsun… ifadelerini yazdı. Ancak bu paylaşımın altına takipçileri tepki gösterdi.