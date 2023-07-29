Muğlanın Milasda bulunan Akbelen Ormanlarında ağaç katliamı yapıldığı iddialarını körükleyerek bölgeye giden CHP umduğunu bulamadı. Vatandaşın büyük tepkisi ile karşılaşan CHP heyeti ise bu durum karşısında çirkin yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. Son örneği ise CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül oldu. CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Akbelende Kemal Kılıçdaroğlunu protesto eden eylemciyi kolundan tutup aracın kenarına sürüklemeye başladı. Olayı gören başka bir eylemci Sarıgüle, Nasıl yaparsın böyle bir şeyi? Hayır, çekemezsin kolunu şeklinde tepki gösterdi. Çevredekilerin tepkileri üzerine Sarıgül alandan uzaklaştı.