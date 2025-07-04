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CHP'DE YANDAŞI ZENGİN ETME MESAİSİ | İZBETON soruşturmasının faili ÇEVLOG'a hangi belediye ne kadarlık ihale verdi? Tek tek araştırdık / 04.07.25

CHP'DE YANDAŞI ZENGİN ETME MESAİSİ | İZBETON soruşturmasının faili ÇEVLOG'a hangi belediye ne kadarlık ihale verdi? Tek tek araştırdık / 04.07.25

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

CHP'DE YANDAŞI ZENGİN ETME MESAİSİ | İZBETON soruşturmasının faili ÇEVLOG'a hangi belediye ne kadarlık ihale verdi? Tek tek araştırdık / 04.07.25

Takvim 03:20
02

MSB'den AB'ye "Libya" ayarı: İş birliğimiz Mutabakat Muhtıramız çerçevesinde devam edecek! / 04.07.25

Takvim 06:06
03

Hava sıcaklığı artıyor! Bakanlık orman yangınlarına karşı uyardı: Mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine çıkacak / 04.07.25

Takvim 01:48
04

Fatih Tekke’den Trabzonspor’a cesur ve yüksek tempolu oyun hedefi / 04.07.25

Takvim 00:55
05

Sınır güvenliği ve alınan önlemler masada! MİT Başkanı Kalın'dan Hakkari'ye kritik ziyaret / 04.07.25

Takvim 00:27
06

PKK'nın çatısı KCK süreci baltalama peşinde! Mustafa Karasu "özerklik" isteyip pazarlığa girişti: "Gel silahları bırak" demeyle olmaz / 04.07.25

Takvim 04:44
07

BM raporu: Dev şirketler Gazze soykırımından kâr etti / 04.07.25

Takvim 00:54
08

Güzide Duran ve Fikret Orman Arnavutköy’de yakalandı: Flaşlar patlayınca ortalık karıştı / 02.07.25

Takvim 01:09
09

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Leman dergisinin alçak karikatürüne tepki: Arkasında siyonist bir hesap var! / 02.07.25

Takvim 06:37
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