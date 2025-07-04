İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugayın hazırlattığı iç denetim raporuyla deşifre olan İZBETON vurgununda yeni detaylar ortaya çıktı. Vurgun soruşturmasında 1 milyar liralık kamu zararına yol açan şirket ÇEVLOGun sahiplerinden birnin CHPli ismin kardeşi olduğu tespit edildi. Öte yandan söz konusu şirket sadece İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden ihale almamış. Takvim.com.tr olarak ÇEVLOGa ihale veren belediyeleri tek tek araştırdık. Mersin Büyükşehir Belediyesi, İSTAÇ, Kadıköy, Maltepe, Adalar, Bakırköy... İşte belge belge CHPli belediyelerin yandaşı zengin etme mesaisi.