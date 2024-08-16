CHPde koltuk kavgası bitmek bilmiyor. CHPnin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yemekte buluşan eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, CHPde yapılacak kurultay öncesi genel başkanlık için aday olabileceğinin sinyalini verdi. Kemal Kılıçdaroğluna yakın isimler Tunç Soyerin aday olacağını duyururken Ekrem İmamoğluna yakın isimler adaylığa karşı ön alma çabasına girdi. Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlunun partide bana bağlı 50 vekil var sözleri hafızalardaki yerini korurken partiyi yeniden ele geçirmek için Tunç Soyeri tavşan olarak kullanabileceği yorumları yapıldı.