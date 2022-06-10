CHP'de yine mi kriz? Kemal Kılıçdaroğlu koltuğu bırakıyor mu? Kukla başkan formülü iddiaları... İmamoğlu'ndan adaylık rövanşı mı? / 10.06.22

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine adım adım yaklaşırken, muhalefet cephesi henüz adayını açıklamasa da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aday olmak için tüm hazırlıklarını yapıyor. Cumhurbaşkanlığına aday olup seçimi kaybetmesi durumunda bugüne kadar kaybettiği tüm seçimlerin ardından olduğu gibi CHPdeki koltuğunu kaybetmek istemeyen Kılıçdaroğlu, CHP için kukla başkan formülü üzerinde çalışıyor. Ekrem İmamoğlu ise cumhurbaşkanı adayı olamaması durumunda CHP Genel Başkanlığı koltuğuna göz dikti. Takvim.com.trnin edindiği kulis bilgilerine göre Kılıçdaroğlunun kukla başkan formülüne karşı çıkan İmamoğlunun cumhurbaşkanlığı adaylığı rövanşını CHPnin koltuğuna oturarak almak istediği öğrenildi.