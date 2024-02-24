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CHP'deki 1 Nisan savaşına adım adım! Takvim, Saraçhane - Genel Merkez hattında yaşananların nabzını tuttu | Özgür'ün asıl mesajı Ekrem'e / 24.02.24

CHP'deki 1 Nisan savaşına adım adım! Takvim, Saraçhane - Genel Merkez hattında yaşananların nabzını tuttu | Özgür'ün asıl mesajı Ekrem'e / 24.02.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

CHP'deki 1 Nisan savaşına adım adım! Takvim, Saraçhane - Genel Merkez hattında yaşananların nabzını tuttu | Özgür'ün asıl mesajı Ekrem'e / 24.02.24

Takvim 07:06
02

"Kandil" uzlaşısı! CHP ile DEM Parti hangi yöntemle anlaştı? İstanbul tezgahına dikkat! Meral Danış Beştaş geri mi çekilecek? / 24.02.24

Takvim 06:53
03

Marmara'da yeni fay hattı! Bursa depreminin ardından Prof. Dr. Şükrü Ersoy uyardı: 7.3 büyüklüğünde deprem üretebilir / 24.02.24

Takvim 06:14
04

CHP'de kurultay çanları! İmamoğlu fondaşları üzerinden Kılıçdaroğlu'nu hedefe koydu... "79 yaşında kenarda bekliyor ısınmaya devam ediyor" / 24.02.24

Takvim 04:41
05

MİT ve Emniyet'ten PKK'ya nokta operasyon! "Mazlum Mardin" kod adlı sözde sorumlu Avrupa'ya kaçamadan yakalandı / 24.02.24

Takvim 00:54
06

DEM Partili Altan Tan'dan İstanbul'da Kandil itirafı! CHP ile ittifak 10 yıldır devam ediyor: Hedef Başkan Erdoğan ve AK Parti / 24.02.24

Takvim 02:11
07

Reklam peşinde koşan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun beslediği troll ifşa etti: 'İsrafı bitirdik' demek için 175 milyon lira israf etti / 24.02.24

Takvim 03:34
08

Murat Kurum'dan "650 bin konut yapılmamalı" diyen İmamoğlu'na 'kentsel dönüşüm' dersi: "Gel yanıma staj yap öğretiriz" / 24.02.24

Takvim 04:31
09

Başkan Erdoğan'dan AK Parti Balıkesir mitinginde önemli açıklamalar / 24.02.24

Takvim 07:03
10

İşleri güçleri fırıldak! CHP fondaşı Halk TV'den 'İYİ' itiraf! Ekrem İmamoğlu'dan İYİ Parti seçmenine 'kazanan adam' oyunu / 24.02.24

Takvim 02:52
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