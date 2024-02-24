CHPde Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki güç savaşı tam gaz devam ediyor. CHPdeki iç kavga daha da büyümeye devam ederken, olağan üstü kurultay çanları çalıyor. Kulislerde Ekrem İmamoğlu’nun 1 Nisan hazırlığında olduğu, tüm ekibini ve belediye bütçesini kurultay hazırlıkları için kullandığı konuşulurken, Özgür Özelin avcunuzu yalarsınız çıkışı dikkat çekmişti. Yaşanan bu gelişmeler sıcaklığını korurken CHP yandaşı Barış Yarkadaş, Özgür Özelin avucunuzu yalarsınız mesajının asıl hedefinin Ekrem İmamoğlu olduğunu söyledi. Yarkadaş Özgür Özel’in “Hazımsızlar kurultay hesabı yapıyor ama avuçlarını yalarlar’’ sözü bu yüzden Kılıçdaroğlu taraftarlarını değil, İmamoğlu’nun çevresini hedef almaktadır. Çünkü çokça demagojisi yapılan kurultay hesabı Kılıçdaroğlu’nun değil İmamoğlu’nun ve Özel’in ofislerinin başlıca gündem konusudur ifadelerini kullandı.