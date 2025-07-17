Baklava kutularında rüşvete düşen ve yolsuzluk bataklığına saplanan CHPde bir yandan da iç savaş yaşanıyor. Daha önce Ankarada son dönemi olduğunu belirtip anketleri koz olarak kullanan Mansur Yavaştan zamanlaması manidar bir adım geldi. Anket sonuçlarında Ekrem İmamoğlunu geçtiğini söyleyen Yavaş, Ekrem Bey bir tık altta dedi. Öte yandan CHPdeki 3 başlı kavga ABB Başkanının sözleriyle bir kez daha tescillendi. Özgür Özelin de adaylık için zemin yokladığına gören Mansur Yavaş, net bir dille Ben aday olurum dedi.