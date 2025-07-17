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CHP'deki 3 başlı kavga büyüyor! Mansur Yavaş'tan İmamoğlu ve Özgür Özel'e anket golü: "Ekrem Bey bir tık altta, ben aday olurum" / 17.07.25

CHP'deki 3 başlı kavga büyüyor! Mansur Yavaş'tan İmamoğlu ve Özgür Özel'e anket golü: "Ekrem Bey bir tık altta, ben aday olurum" / 17.07.25

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

CHP'deki 3 başlı kavga büyüyor! Mansur Yavaş'tan İmamoğlu ve Özgür Özel'e anket golü: "Ekrem Bey bir tık altta, ben aday olurum" / 17.07.25

Takvim 02:56
02

Real Madrid'in yıldızı Galatasaray'a! Okan Buruk'un kararı bekleniyor / 17.07.25

Takvim 06:12
03

ABD Başkanı Donald Trump'tan "Gazze" mesajı: İyi haberlerimiz var / 17.07.25

Takvim 02:02
04

LGS yalanı çöktü! İYİ Partili Çömez’in "36 birinci çıktı" dediği Bursa Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu'nda birinci yok / 17.07.25

Takvim 06:26
05

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç DEM Parti İmralı Heyeti'ni kabul etti! Süreçte komisyon aşamasına geçildi... "Her konu konuşuldu" / 17.07.25

Takvim 02:31
06

Başkan Erdoğan'dan BAE lideri Al Nahyan ile kritik görüşme! Stratejik ortaklık derinleşiyor | İki ülke arasında 7 anlaşma imzalandı / 17.07.25

Takvim 04:46
07

İyi bir okula yerleşmek isteyenler için çok önemli uyarılar! Okumadan karar vermeyin / 17.07.25

Takvim 06:07
08

İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını kınayan tezkere Meclis'ten geçti! "Alçak saldırılarını en sert şekilde kınıyoruz" / 17.07.25

Takvim 02:51
09

Emekliye promosyon piyangosu

Takvim 04:37
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