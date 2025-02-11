Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özelin bir araya geldiği CHPnin 3lü masasından at pazarlığı çıktı. Ön seçime katılmayacağını bildiren Yavaş, Özel ve İmamoğluna Centilmenlik Anlaşması önerdi. Anlaşmaya göre Yavaş, CHP çatısından ayrılmadan 100 bin imza toplayıp seçime bağımsız girmek istiyor. CHPnin iki adayla seçime girdiği bu senaryoda adaylardan biri ikinci tura kalırsa daha az oy alan diğer adaya tam destek verecek. Çekilen isim ise Cumhurbaşkanı yardımcısı yapılacak. Öte yandan bahse konu anlaşma 27. dönem İYİ Parti Antalya milletvekili Hasan Subaşı imzası taşıyor.