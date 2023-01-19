Takvim.com.trnin tüm detaylarıyla gündeme getirdiği, CHPli kaynakların da doğruladığı Canan Kaftancıoğlu ve Ekrem İmamoğlu arasındaki aptal-şizofren kavgasında cephe genişliyor. Kemal Kılıçdaroğluna verdiği destekle ön plana çıkan Canan Kaftancıoğlu, adaylığını istemeyip hakaret ettiği İmamoğlunun kuzeni Ufuk İnanı pasifize etti. Bilindiği üzere İnan, İmamoğlu - Kaftancıoğlu arasındaki kavganın kilit aktörlerinden biri. Canan Kaftancıoğlunun ettiği hakaretleri kuzeni Ekrem İmamoğluna birinci ağızdan iletmişti. Bununla da yetinmeyen Kanas Canan, İmamoğlu’na yakınlığıyla bilinen Gökmen Güneş ve Eser Şenay’ı da geri plana aldı. İşte takvim.com.tr farkıyla CHP içindeki savaşın detayları...