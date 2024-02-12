CHPnin Çankaya krizini kolay kolay aşamayacağı görülüyor... 4 kafadan 4 farklı sesin çıktığı ortamda belediye meclisi için ön seçim yapılırken; belediye başkan adaylığı için seçim yapılmaması CHPlileri isyan ettirdi. Öte yandan Özgür Özelin seçilmeden önce kırmızı çizgim dediği ön seçim vaadinin temelinin boş olduğu bir kez daha gözlemlendi. CHPli kurmaylar Çankaya’daki aday adayı sayısının fazlalığına dikkat çekerek ön seçim yapacak şartların olmadığını söyledi. Keyfi ön seçim uygulaması CHPdeki krizi daha da körükledi.