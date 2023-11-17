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CHP'deki 'delege borsası' skandalında ikinci perde! 200 bin TL + lüks araba | İmamoğlu'ndan 10 bin dolarlık ödeme 50 milyon dolarlık şaibe / 16.11.23

CHP'deki 'delege borsası' skandalında ikinci perde! 200 bin TL + lüks araba | İmamoğlu'ndan 10 bin dolarlık ödeme 50 milyon dolarlık şaibe / 16.11.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

CHP'deki 'delege borsası' skandalında ikinci perde! 200 bin TL + lüks araba | İmamoğlu'ndan 10 bin dolarlık ödeme 50 milyon dolarlık şaibe / 16.11.23

Takvim 03:54
02

15 bin 707 TL! Yeni asgari ücrette veriler o rakamları işaret etti: Çalışanlar en az ne kadar alacak? İş yerlerinde maaşlar nasıl düzenlenecek?

Takvim 02:55
03

Usame bin Ladin'in ABD'ye yazdığı mektup tekrar gündem oldu! ABD'ye tepki yağdı: Bu ülkeye bir daha asla aynı gözle bakmayacağım / 17.11.23

Takvim 07:00
04

SON DAKİKA I Dışişleri Bakanlığı'ndan Netanyahu'nun küstah açıklamalarına tepki: Asılsız iftiraları, kendi suçlarını örtemeyecektir / 15.11.23

Takvim 00:59
05

Başkan Erdoğan Gazze için ses yükseltti: İsrail terör devletidir | Netanyahu ecelin geliyor | Olay haçlı-hilal meselesidir / 15.11.23

Takvim 04:22
06

Emlak vergisinde ikinci taksit dönemi: EYT'’liye muafiyet yeni yılda başlıyor! Kimler vergiden muaf tutuluyor? Konutta oturmak şart mı?

Takvim 01:03
07

Yeni asgari ücrette söz işçilerin! Pazarlık masasında bir ilke imza atılacak | Hangi formüller gündeme gelecek?

Takvim 00:56
08

Katil İsrail Sabra Camii'ni bombaladı: Ölü ve yaralılar var / 15.11.23

Takvim 01:06
09

Şifa Hastanesi'ne yapılan baskınla övünen eli kanlı Netanyahu'nun "Hamas ile çatıştık" yalanı kısa sürdü / 15.11.23

Takvim 02:53
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