Ekrem İmamoğlunun Kemal Kılıçdaroğlu koltuktan insin diye Özgür Özel lehine kurduğu delege borsası tescillendi. Başrolde CHPnin kasasını tutan Özgür Karabat olduğu öğrenildi. İtiraf, eski CHP Muş İl Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakırdan geldi. Çakır, Özgür Karabat’ın koordinasyonunda, Doğu ve Güneydoğu’da değişimciler adına delegeleri ikna ettiğini anlattı. Karabatın delegelerle Ankarada bir otelde bir araya geldiği, delege başı 1500 ile 10 bin dolara yakın para dağıttığı ortaya çıktı. Öte yandan Çakır’ın, değişimcilerle “delege avı” için 1 milyon TL’ye anlaştığı, 200 bin liranın peşin ödendiği, bir de lüks araba verildiği iddia edildi. CHPli Tolgahan Erdoğan da Lalelideki 4 döviz bürosunun açtırılarak CHP kurultayına yaklaşık 50 milyon dolar aktarıldığını söylemiş, Ekrem İmamoğlunu işaret etmişti.