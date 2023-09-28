CHPdeki koltuk savaşının gölgesinde delege savaşlarıda tam gaz devam ediyor. İstanbul için Ekrem İmamoğlu’nun ortak adayı Özgür Çelik olurken, Kemal Kılıçdaroğlunun adayı ise Cemal Canpolat olmuştu Öte yandan CHP yandaşı Saban Sevinç, Ekrem İmamoğlunun Cemal Canpolata siyasi rüşvette bulunduğunu dile getirmişti. İmamoğlu, Abi sen bu il başkanlığı işine girme, değişim olduğunda senin gibi biri genel merkezde daha üst makamlarda görev alır diye telkinde buluduğunu açıklamıştı. Tüm bu yaşananlar sıcaklığını korurken Canpolat, Ekrem İmamoğlunun rüşvet teklifine rest çekerek, veto verdi.