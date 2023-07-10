CHPdeki değişim savaşında kan gövdeyi götürmeye başladı. Başlayan kongre sürecinde skandal olaylar sahne olmaya başladı. Mahalle delegelerini belirlemek üzere devam eden süreçte Ankara’nın Yenimahalle ilçesinin Yeni Batı Mahallesi’nde ayrı liste çıkaran CHP üyesi gençler saldırıya uğradı. Saldırı sonucu bir gencin burnu 2 yerden kırılırken, henüz 18 yaşında olan genç kızın ise belinde kayma yaşandı. Yaşanan olay sonrası açıklama yapan CHP Yenimahalle Gençlik Kolları Başkanı Eren Can Patır ise Yenimahalle Belediyesi yönetimi de bu durumda rol oynadığını ifade etti. Bilindiği üzere Yenimahalle Belediyesi Fetih Yaşar, Kemal Kılıçdaroğlu ile olan yakınlığı ile biliniyor. İşte tüm detaylar...