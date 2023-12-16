CHP içinde yaşan koltuk savaşlarını Takvim.com.tr olarak CHPde foto kriz başlığıyla duyurmuştuk. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ikilisinin sosyal medya paylaşımlarında kullandıkları fotoğraflar parti içindeki derin krizi gözler önüne sererken iki isim dün tekrar bir araya geldi. Basın toplantısında yaşananlar CHPde yaşanan koltuk savaşlarını doğruladı. Herkes basın toplantısının bitmesini beklerken Özgür Özelin çıkışı foto krizde yeni perde değerlendirmelerine neden oldu. Öte yandan Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özelin zabıta şovu sosyal medyada alay konusu oldu.