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CHP'deki foto kriz basın toplantısında deşifre oldu! Herkes bitti sanırken Özgür Özel fitili ateşledi... Bir de zabıta şovu! / 15.12.23

CHP'deki foto kriz basın toplantısında deşifre oldu! Herkes bitti sanırken Özgür Özel fitili ateşledi... Bir de zabıta şovu! / 15.12.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

CHP'deki foto kriz basın toplantısında deşifre oldu! Herkes bitti sanırken Özgür Özel fitili ateşledi... Bir de zabıta şovu! / 15.12.23

Takvim 00:46
02

İsrail'in ABD'deki 'Dijital Demir Kubbe'si ifşa oldu! Filistin'e destek veren kişi ve kurumları sindirime operasyonu! Kim bu J-VENTURE? / 15.12.23

Takvim 02:19
03

MASAK'dan Polatgillere kötü haber! Dilan Polat "Kara para, kumar nedir bilmem" dedi! Ancak dosyasına yasadışı bahis soruşturması eklendi / 16.12.23

Takvim 01:48
04

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde bulunan 3 İsrailli esiri “yanlışlıkla” öldürdüğünü açıkladı / 15.12.23

Takvim 01:18
05

Salim Ensarioğlu İyi Parti'den istifa etti! / 15.12.23

Takvim 02:34
06

Cumhur İttifakı büyükşehir adaylarını ne zaman açıklayacak? Başkan Erdoğan tarih verdi / 15.12.23

Takvim 02:53
07

Gündem Gazze'de kalıcı ateşkes! Başkan Recep Tayyip Erdoğan (BAE) Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi / 15.12.23

Takvim 01:07
08

Dünyanın en kirli örgütü CHABAB: Siyonistlerin KKTC'deki gizli işgalinin perde arkası ortaya çıktı! / 16.12.23

Takvim 01:39
09

Ümit Özdağ'dan katil İsrail'i destekleyen markalardan Starbucks'ta İsrail güzellemesi! Boykot edenlere hakaret etti: Asıl kahve döken salaklardır / 14.12.23

Takvim 02:36
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