CHPden kötü kokular yükseliyor. Kara para kasedi patladı, Ekrem İmamoğlunun danışmanı ve kasası olarak bilinen İBBSK Başkanı Fatih Keleşin balya balya para saydığı görüntüler ifşa oldu. Söz konusu şaibeli paranın nerede kullandığı büyük merak konusu olurken TAKVİM, Fatih Keleşi mercek altına aldı. Keleş ve İmamoğlu hemşehri olduğu, Beylikdüzünden İBBye İmamoğlu nereye gittiyse Keleşi de yanında götürdüğü ortaya çıktı. İmamoğlu İnşaatın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ve CHPnin kasasını tutan Özgür Karabatın eniştesi Bektaş Ulusan da İBBSKda üst düzey görevde. Bu detaylar ışığında İmamoğlu şaibeli paraları İBBSK üzerinden mi aklıyor? sorusu akıllara geldi.