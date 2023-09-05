CHP’den ihraç edilen Tanju Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun koltuktan neden kalkmadığını açıkladı. Katıldığı canlı yayında bomba açıklamalarda bulunan Özcan, “Kemal Kılıçdaroğlu yolsuzlukları ortaya çıkmasın diye görevi bırakmıyor. Hangi ajansa kaç para verdikleri ortaya çıkacak. Belediyeleri nasıl kullandıkları deşifre olacak” ifadelerini kullandı. Öte yandan CHP eski Grup Başkanvekili Engin Özkoçu da hedef alan Özcan, Belediye başkanı seçildiğim dönemde beni aradı, ‘Asansör kontrolü işlerini şu firmaya vermenizi istiyoruz’ dedi şeklinde konuştu.