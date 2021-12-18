CHP'deki mandacı zihniyet ispatı! Engin Özkoç'tan itiraf gibi "ekonomi" açıklaması: Yabancı devletler Erdoğan'ı istemiyor / 18.12.21

Teslimiyetçi CHPnin Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, itiraf gibi açıklama yaptı. Bugün Türkiyede ekonomi çöktüyse iki tane temel sebebi var diyen Özkoç, bunun Başkan Erdoğanın varlığı olduğunu savundu. Güvenmiyorlar diyerek yabancı devletlerin Erdoğanı istemediği imasında bulundu. Sosyal medyadan Özkoça yanıt veren vatandaşlar, Batılı güçler Erdoğan’a güvenmiyor çünkü Erdoğan Suriye’de ABD’nin istediklerini yapmadı, Karadeniz’de doğalgaz buldu, Libya ile anlaşma yapıp Fransa ve İsrail’in Akdeniz planlarını altüst etti, Karabağ zaferiyle Batının 30 yıldır çözemediği sorunu çözdü dedi.