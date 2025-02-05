CHPdeki ön seçim ilanı savaş kılıçlarını kınından çıkarttı. Mansur Yavaşın Aday belirlemek için henüz erken. Gün ola harman ola sözlerine Ekrem İmamoğlundan yanıt gecikmedi. İmamoğlu, Partimizin ortaya koymuş olduğu eğilim tarihidir. Mansur Yavaşın görüşü farklı olabilir diyerek Yavaşa Ayağımıza dolanma mesajı verdi. Öte yandan Özgür Özel de Erken seçimin adayı erken belirlenir. Erkenden yola çıkacağız diyerek Mansur Yavaşı hedef aldı. Özelin bu sözlerine İmamoğlunun yakın çalışma ekibi destek verdi.