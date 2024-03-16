CHPlilerin paradan kule yaptığı görüntüler Türkiyenin gündemine bomba gibi düştü. Paraları Ekrem İmamoğlunun kasası Fatih Keleşin getirdiği öğrenildi. Paranın kimin cebine girdiği sorusu ise yanıt arıyor. Bugünkü köşesinde 17-25 FETÖ kumpası ile balya balya sayıldığı gözler önünde olan CHPdeki kayıt dışı para skandalını karşılaştıran fondaş Sözcünün Yazarı İsmail Saymaz, İmamoğlunu aklamaya çalıştı. CHP yandaşının giriştiği aklama operasyonundaki çelişkilere madde madde dikkat çeken Gazeteci Nedim Şener, Yazıda bina değeri 41 milyon TL yazılmış, oysa avukat Çiçek’in açıklamasına göre bina, ekspertiz raporu resmi satış tutarı ile uyumlu biçimde 25 milyon TL değerinde. ifadelerini kullandı.