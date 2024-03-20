Cumhuriyet Halk Partili İBB Başkanı Ekrem İmamoğluna yakın isimlerin merkezinde yer aldığı şaibeli para sayma görüntülerinin yenisi çıktı. Görüntülerde Ekrem İmamoğlunun kasası Fatih Keleşin çanta dolusu paralarla geldiği ve paraları masaya boşalttığı görüldü. Görüntülerde yer alan çantalardan birinin üzerinde yazan İBB Spor Kulübü ifadeleri işin merkezinde İBBnin yer aldığını bir kez daha gösterdi. Öte yandan beyan sahibi sıfatıyla ifade veren Avukat Gökhan Taşkapan, Fatih Keleşin paraları not aldığını ifade ederek İBBden ofise 1 milyon lira geldiğini söylemişti. Tam da bu noktada Para görüntülerdeki İBBSK logolu çantada mıydı? sorusu önem kazandı.