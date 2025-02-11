Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHPde 4-5 Kasım 2023te gerçekleşen ve Özgür Özel’in Genel Başkan seçildiği 38. Olağan Kurultay hakkındaki şaibe iddialarına ilişkin inceleme başlattı. Soruşturma kapsamında CHPli Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Şaibeli kurultayla ilgili iddialara göre, kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldı. CHP kurultayı öncesi ve sonrasında CHPli İBB Ekrem İmamoğlunun o dönem CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlunu koltuğundan etmek için delege borsası kurduğunu Takvim.com.tr gündeme getirmişti.