Ekrem İmamoğlunun Kemal Kılıçdaroğlu koltuktan insin diye Özgür Özel lehine kurduğu delege borsası tescillendi. CHPde, Özgür Özelin kazandığı 38. Olağan Kurultaya ilişkin skandallar ortaya saçılmaya devam ediyor. Değişimciler adına delege transferi yaptığını ifşa eden CHP Muş Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır, Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHPli 3 yönetici ile buluştu. Görüşmeye eli boş girip çantayla çıktı dedi. Çakır, değişimcileri destekleyen CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslana ise Karşıyaka, Güzelbahçe, Çeşme ve Urla Belediyelerinde kendi listesinden isimlerin belirlenmesi sözünün verildiğini kaydetti.