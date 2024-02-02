Son dakika haberi! CHPdeki yönetim krizi 31 Mart öncesi aday gösterilmeyen belediye başkanlarının açıklamaları ile zirveye çıktı. Takvim.com.trnin ilk günden itibaren yazdığı CHPdeki yönetim krizini açık açık itiraf eden ve partiden istifa eden Battal İlgezdi, Sen kimsin diyerek İBB Başkanı Ekrem İmamoğluna tepki göstermişti. Yaşananların ardından farklı belediye başkanları da benzer açıklamalar yaparken CHPli gazeteciler Barış Yarkadaş ve Şaban Sevinç canlı yayında birbirine girdi. Sevinçin İmamoğlu ve Özelin her yanlışına destek verdiğini ve bunun gazetecilik değil parti sözcülüğü olduğunu dile getiren Yarkadaş, CHPde kimin neden aday gösterildiğinin bilinmediğini ifade etti. Yarkadaş, yetkisi olmadığı halde İmamoğlunun adayları belirlediğini belirterek CHPnin kurumsal kimliğini ayaklar altına aldığını belirtti.