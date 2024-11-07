Terör tutuklusu CHP/DEMli Ahmet Özerin Esenyurtta kurduğu aile saltanatına son verildi. Esenyurt Belediye Başkan Vekili, İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy başkanlığındaki ilk encümen toplantısında Özerin 6 akrabasının iş akdine son verildi. Belediye ile ilişiği kesilenler arasında Ahmet Özerin kardeşi, kuzenleri, yeğeni ve kayınbiraderi bulunuyor. Öte yandan görevden alınan Özerin oğlu Serhan Özer ve kızı Seraf Özerin belediye müdürlüklerinin birçoğunun WhatsApp gruplarında yer aldığı ve talimatlar yağdırdığı tespit edildi.