CHPnin DEM komiseri Ahmet Özer PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 695 PKKlıyla irtibat halinde olduğu tespit edilen ve 14 kez PKK elebaşı Remzi Kartalla görüşen Özerin yerine kayyum atanırken yürütülen soruşturma da derinleştirildi. Esenyurt Belediyesinin ihaleler başta olmak üzere mal, hizmet alımları, alınan ve yapılan ödemeler gibi iş ve işlemleri mercek altına aldı. Özerin Dağ Sancısı isimli bir kitap yazıp bunu da terör elebaşına ithaf ettiği ortaya çıktı. Belediye binasında el konulan bir klasörde ise yazımına devam edilen kitap olarak değerlendirilen 145 sayfalık ihanet metni ele geçirildi.