6lı koalisyon binbir kavga ve dövüşle adayını seçti seçmesine ama kaos bir türlü dinmiyor... CHPden masanın küçük ortaklarına yerinizi bilin mesajı geldi. Parti İçi Eğitimi Sorumlusu Aytuğ Atıcı, Kemal Kılıçdaroğlunun adaylığı karşısında CHPden vekillik koltuğu isteyen 6lı koalisyondaki ortaklarına sert sözlerle yüklendi. Beğenmediğiniz bir ideolojinin listesinde vekil adayı olarak yer almak çok vahim diyen Atıcı, Daha boyunu kilosunu bilmeyen partiler bakanlık istiyor şeklinde konuştu. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.