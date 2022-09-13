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7/24 Dinle Takvim CHP'den Atatürk maskeli Osmanlı düşmanlığı! Tunç Soyer'in lağım ağzına CHP'li İBB desteği: Tarık Balyalı'dan ucuz şov / 13.09.22
CHP'den Atatürk maskeli Osmanlı düşmanlığı! Tunç Soyer'in lağım ağzına CHP'li İBB desteği: Tarık Balyalı'dan ucuz şov / 13.09.22

CHP'den Atatürk maskeli Osmanlı düşmanlığı! Tunç Soyer'in lağım ağzına CHP'li İBB desteği: Tarık Balyalı'dan ucuz şov / 13.09.22

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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01

CHP'den Atatürk maskeli Osmanlı düşmanlığı! Tunç Soyer'in lağım ağzına CHP'li İBB desteği: Tarık Balyalı'dan ucuz şov / 13.09.22

Takvim 02:16
02

Türkiye'nin doğal gaz depoları doluyor! Yüzde 100'e ulaşacak

Takvim 02:09
03

Piyasaya 50 milyarlık doping! KOBİ'lere dev destek yolda / 11.09.22

Takvim 01:30
04

Kanada takviye yapmak isteyen Trabzonspor'a Ada'dan iki aday / 06.09.22

Takvim 01:12
05

15 Temmuz şehitlerinin ailelerinden Kılıçdaroğlu'na sert tepki: FETÖ’cüleri serbest bırakıp bizi mi hapse atacaksın? / 02.09.22

Takvim 02:34
06

Beşiktaş'ın yeni transferi Tayfur Bingöl mutluluğunu anlattı / 10.09.22

Takvim 01:12
07

Putin'den Batı'ya gözdağı! “Hiçbir şey sağlamayacağız. Batı donmuş olacak“ / 13.09.22

Takvim 01:11
08

Abisi Fransa'ya sığındı! Başkan Erdoğan'ın 'Bir gece ansızın gelebiliriz' cümlesi Miço'nun eteklerini tutuşturdu / 13.09.22

Takvim 02:23
09

Tarih değişiyor, roller değişmiyor! 1878'den 2022'ye Osmanlı düşmanlığıyla işlenen zihniyet ve bugünkü CHP / 13.09.22

Takvim 02:25
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