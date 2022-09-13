CHP son zamanlarda Osmanlı ve padişah düşmanlığı üzerinden siyasi alan kazanma girişiminde bulunup toplumun sinir uçlarıyla oynamaya devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 9 Eylülün yıldönümünde Osmanlının aziz hatırasına hakaret ettikten sonra hadsizlikte vites yükseltti. Soyer bu kez de Sultan Vahdettini hedef alarak hain ifadesini kullandı. Tunç Soyerin seviyesizliğine CHPli Ekrem İmamoğlunun İBBsinden destek gecikmedi. İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı ciğer patlarcasına bağırıp, ucuz ve seviyesiz bir şova soyunarak Vahdettin bizim için bir haindir. Biz Mustafa Kemalin çocuklarıyız dedi.