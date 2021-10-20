CHP'den bomba kulisler: Kaftancıoğlu Ankara’ya çağrıldı! Kılıçdaroğlu ve Akşener yeniden pazarlığa oturacak! İmamoğlu'nun adamından "Kemal ile olmaz İmamoğlu'nu" destekleyin teklifi / 19.10.21

Takvim

CHP'nin içi fokur fokur kaynıyor... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile adaylık yarışı artık ayyuka çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu son olarak Kılıçdaroğlu'nu dinlemeyip Diyarbakır’a gitmişti. Takvim.com.tr'nin ulaştığı kulis bilgisine göre CHP'yi derinden sarsacak gelişmeler yaşandı. Dün İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Ankara'ya çağrıldı. Kılıçdaroğlu ile görüşen Kaftancıoğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nu şikayet ettiği öğrenildi. Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun "İBB Ankara Temsilcisi" olarak atadığı Şükrü Küçükşahin'in de İYİ Parti ile görüşerek "Kılıçdaroğlu ile olmaz. Ekrem İmamoğlu'nu destekleyin" dediğinin CHP Genel Merkezi tarafından duyulmasının ardından ipler iyice gerildi. Bu gelişmeler yaşanırken Kılıçdaroğlu ve Akşener'in bugün bir görüşme gerçekleştireceği ve ittifakta yaşanan krizin gölgesinde yeni bir pazarlığa tutuşacağı öğrenildi.