Özgür Özelin yolsuzluğu aklama maksadıyla yaptığı boykot çağrısı toplumsal bir kutuplaşmaya evrildi. CHP kendi kodlarında olan faşizan yüzünü bir kez daha gösterdi. Sosyal medyada Ekrem İmamoğluna destek paylaşımı yapmayanlar baskıya uğradı. İsim isim fişlendi. CHP medyası ve troller linç girişiminde başı çekti. Gökhan Ünver İmamoğlu ile ilgili paylaşım yapmadı denip hedef gösterildi. CHPli belediyeler teker teker Ünverin gösterilerini iptal etti. CHP şürekasının hışmına uğrayan Ünver X hesabını kapatmak zorunda kaldı.