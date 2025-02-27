CHP, CHPlilerin iradesine ipotek koydu. 23 Mart’ta yapılacak ön seçim öncesi tek adaylı seçim pusulası hazırlandı. Böylelikle sistematik İmamoğlu dayatması gözler önüne serildi. İmamoğluna imza vermeyen Kılıçdaroğlunun sadık vekilleri ise kazan kaldırdı. CHP İzmir milletvekili Sevda Erdan Kılıç, İmamoğlu ve ekibini CHP kimliğini trollükle eş değer kullanan terbiyesizler olarak tanımladı. Orhan Sarıbalın da Örgütlendik, İmamoğlunun adaylığını kabul etmiyoruz. İmamoğlunu ve troll ordusunu abartmayın dediği öne sürüldü.