Cumhuriyet Halk Partisi, Dijital Mecralar Komisyonundaki Googleın algoritma toplantısını Ekrem İmamoğlunun yolsuzluktan tutuklanmasını bahane ederek sabote etti. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp ve CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan masaları yumrukladı. Googleın yerli ve yabancı temsilcilerinin olduğu ortamda Türkiyeyi kötülediler. CHPli Emirin Google temsilcilerini Dont speak yani Konuşmayın diye tehdit ettiği görüldü. O anlar saniye saniye Takvim.com.tr objektiflerine yansıdı.