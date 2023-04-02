CHPnin riyakarlığı bir kez daha açığa çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün seçim çalışmaları kapsamında bir iftar programına katıldı. Katıldığı programda yanına Canan Kaftancıoğlunu da alarak seccadenin üzerinde ayakkabıyla poz veren Kılıçdaroğlu tepkilerin odağı oldu. Kılıçdaroğlunun oruç tutmadığı geçtiğimiz gün yaptığı Muharrem İnce ziyareti ile ortaya çıkarken Canan Kaftancıoğlunun eşinin Domuz ziyafeti de biliniyor... Yaşananlar CHPnin ikiyüzlü siyasetini ortaya koyarken din istismarının da kanıtı oldu.