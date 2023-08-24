CHP listelerinden 38 vekil koparan küçük ortaklar söğüş modundan sövüş moduna geçti. Ahmet Davutoğlu CHP ile seçime girmeyi hata olarak tanımladı, Ali Babacan ise CHP tek başına seçim kazanamazdı dedi. Küçük ortakların bu tutumu CHP seçmenini çileden çıkarırken, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, rakamlar ortada diyerek Gelecek, Saadet ve DEVAyı yaylım ateşine tuttu. Günaydın, küçük ortakların %7-8 alırız iddiasının fos çıktığını belirterek %7-8 iyi bir oy oranı, keşke CHPden farklı girselerdi şeklinde çıkıştı. Öte yandan Günaydın, Kılıçdaroğlunu da es geçmedi... Biz 2010lu yılların ortalarından bu yana 23,24,25 civarında oy alıyoruz diyerek Kılıçdaroğlunun vasatlığına dikkat çekti.