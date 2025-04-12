Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından CHP yönetimi tarafından başlatılan imza kampanyası büyük bir skandalı beraberinde getirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSKİ’de CHP’li yönetimin hazırladığı metin, personelin gönüllüymüş gibi gösterilerek zorla imzalatılmaya çalışıldığı öğrenildi. Birim şeflerinin bizzat dağıttığı ve personelin başında durduğu İsim, soy isim ve telefon numarası gibi bilgilerin yer aldığı belge fişleme iddialarına sebep oldu. Kampanyanın asıl amacının, İmamoğlu ve ekibine yönelik ağır yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarının üzerini örtmek olduğu değerlendirilirken, Takvim.com.trnin ulaştığı bilgilere göre çalışanlar arasında baskı ve fişleme korkusu nedeniyle ciddi bir tedirginlik yaşanıyor...