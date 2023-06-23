CHPden ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan katıldığı canlı yayında bomba itiraflarda bulundu. Seçim öncesi Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını reddeden Meral Akşenerin masadan kalkması ile ilgili konuşan Tanju Özcan,Mansur Yavaş’ın Akşener’e kazık attığını söyledi “Meral Hanım’ın zaten orada yediği bir siyasi kazık var, ben bunu biliyorum” diyen Özcan, Meral Hanım maalesef Mansur Bey’in oyununa geldi olay bu. Meral Hanım gibi tecrübeli bir siyasi sizce birileriyle görüşmeden çıkar mı?” dedi. İşte detaylar...