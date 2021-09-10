CHP'den ihraç edilmek istenen Mehmet Sevigen: Bayrağımıza Erbil’deki görüşmede yer verilmemesi büyük bir rezalettir / 10.09.21

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CHP içindeki çarpık düzeni korkusuzca eleştiren ve partiden ihracı istenen Mehmet Sevigen, CHP heyetinin Barzani ile görüşmesindeki bayrak skandalı nedeniyle topa tuttu. Sevigen "Türk bayrağımız olmadan resmi ziyarette bulunuyor. Düşünün, Baykal, Cenevre'de Barzani konuşurken "İstesek Diyarbakır'ın altını üstüne getiririz" dediği için salonu terk etmişti. Baykal her zaman her yerde Türkiye'nin değerlerine sahip çıkan bir liderdi. Tıpkı CHP'nin kendinden önceki liderleri gibi. Atatürk'ün kemikleri sızlamıştır. " dedi.