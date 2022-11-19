CHPde eski genel başkan Deniz Baykalın kızı Prof. Dr. Aslı Baykalın istifasının yankıları sürüyor. Aldığı karar sonrası takvim.com.trye konuşan Baykal, Gördüğüm lüzum üzerine istifa ettim ifadelerini kullanmıştı. Bu süreçte tüm dikkatleri üzerine toplayan Aslı Baykal, ABDde ve Londrada icazet yoklayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğluna çok sert bir göndermede bulundu. Baykal, Özgürlük ABD hamburgercisi ve Londra tefecisiyle olmaz dedi. Öte yandan Aslı Baykal AK Parti’ye geçer mi?” sorusu sorulmaya başlandı. A Haberdeki Memleket Meselesi programında konuşan AK Partili Hulusi Şentürk “Bizim kapımız herkese açık” dedi.