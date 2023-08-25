14 ve 28 Mayıs alınan hezimetin ardından koalisyon ortakları birbirlerine karşı savaş kılıçlarını çekmişti. CHP listelerinden büyük vurgun yapan küçük ortaklar CHPyi satmış ve İYİ Parti gibi müstakil seçim ateşini harlamıştı. Tüm bu yaşananlar sıcaklığını korurken CHP yandaşı Barış Yarkadaş bomba bir kulis bilgisi paylaştı. CHP’yi sürekli tahkir eden bir pozisyona girdiğinizde CHP’nin buna karşı korumayacağını, kurumsal kimliğini savunmayacağını, peşinizden mi koşacağını zannediyorsunuz? diyen Yarkadaş, CHPnin de yerel seçim için tek başına seçimlere girme kararının alındığını açıkladı. Öte yandan canlı yayında CHP yandaşı Barış Yarkadaş canlı yayında Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin’in karşısında Ahmet Davutoğlu dahil bütün küçük ortakları topa tuttu. İşte detaylar…