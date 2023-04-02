7li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim çalışmaları kapsamında katıldığı bir iftar programında büyük bir skandala imza attı. Yanına Canan Kaftancıoğlunu da alan Kılıçdaroğlu, seccadenin üzerinde ayakkabıyla poz verdi. Gelen tepkiler üzerine CHP ve Kılıçdaroğlundan Göremedik, fark edemedik savunması gelirken yandaşları ise Kılıçdaroğlunu kurtarmak için adeta takla atıyor... Bu bağlamda fondaş Nevşin Mengü akla ziyan bir çıkış yaparak olayı fetva vermeye kadar getirdi. Seccadenin kutsal olmadığını, kutsal görmenin şirk ve Paganizme dönüş olduğunu iddia eden Mengü, Kılıçdaroğluna tepki gösterenleri de troll diyerek damgaladı. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.