Son dakika haberi! CHP Genel Başkanı Özgür Özel, olağanüstü kurultay kararı aldıklarını duyurdu. Özel, 15 gün sonrasına olağanüstü kurultay kararı aldığımızı ilan ediyoruz. dedi. Şaibeli kurultay soruşturması sonrası kayyum atanma korkusu yaşadıklarını itiraf eden ve aday olduğunu belirten Özel, 6 Nisanda delegeleri sandık başına çağırdı. Yolsuzluk ve şaibeli kurultay iddialarına ilişkin bugün 21 Mart Nevruz Günü Anma Programında konuşan Başkan Erdoğan, Abdestinden şüphesi olmayanın namazından da şüphesi olmaz. ifadelerini kullanmıştı.