Saadet Partisinin medya ayağı TV 5te yapılan FETÖ aklaması tüm tepkileri üzerine topladı. Kanalın Genel Yayın Koordinatörü Mehmet Ali Kayacı, firari vatan haini Hakan Şüküre methiyeler düzerek teşekkür etti. Bununla da sınırlı kalmayan Kayacı, yürüttüğü FETÖyü temize çıkarma propagandasına Kuran-ı Kerimi de alet ederek 2 milyon insan terörist olabilir mi? dedi. TV 5 Koordinatörüne FETÖ medyası ve HDPKKdan da destek gecikmedi. Bu gelişmeler ışığında takvim.com.tr FETÖcü aklayan Mehmet Ali Kayacının dosyasını açtı. Kayacının CHP medyasından Saadet medyasına transfer olduğu, babasının da PKKnın Gara iftirasına destek verdiği için gözaltına alındığı ortaya çıktı.