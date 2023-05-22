CHPden yerel özerklik sözü alan HDP, bölücülükte vites yükseltti. Geride bıraktığımız gün HDPli Mehmet Kamaç, Güneydoğudaki illeri Bakure Kürdistan olarak dillendirip, ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu için oy dilenciliği yapmıştı. Bu skandalın etkileri sürerken HDP yeni bir rezalete imza attı. PKK kanalına mülakat veren HDP Ankara İl Eş Başkanı Pakize Sinemillioğlu, Kürdistan illerinde Kılıçdaroğluna çok ciddi bir destek geldi açıklamasını yaptı. Sinemillioğlunun Doğu ve Güneydoğudaki illeri Kürdistan olarak tanımlası büyük tepkiyle karşılandı. Detaylar takvim.com.trnin özel haberinde.