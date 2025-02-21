CHP yine tavşan aday tiyatrosuna başvurdu. Ön seçimleri meşru kılmak ve demokratik görünüm kazandırmak isteyen CHP Genel Merkezi, Ekrem İmamoğluna alan açacak bir isim arayışına girdi. Kulislerde Zeynel Emre, Özlem Çerçioğlu ve Deniz Yavuzyılmazın ismi konuşulurken Dursun Çiçek erken davrandı. Adaylığını duyurup Birkaç aday daha çıkacak dedi. Çiçekin kızı İrem Çiçekin yaptığı paylaşım ise tiyatroyu gözler önüne serdi. Öte yandan Takvim.com.tr, günler öncesinden CHPnin ön seçimde İmamoğluna karşı tavşan aday çıkaracağını okurlarına duyurmuştu.